農委會副主委陳駿季表示，不實訊息有事實認定，不是任何人講任何話都會裁罰。（游昇俯攝）

立法院經濟委員會今（25）日完成「農產品市場交易法」及「糧食管理法」修正草案審查，未來散播影響糧食、農產品交易之謠言或不實訊息，可開罰6萬元至30萬元罰鍰。雖然在野黨立委質疑《刑法》已有相關規範，對不實訊息的定義有疑問，但在執政黨立委力挺之下，兩案皆依行政院版本通過，送交立法院會二、三讀。

近來農產品產銷問題屢成媒體焦點，擔憂不實謠言與假訊息影響農產品價格，侵害農民及消費者權益，立法院今日審議農產品交易法及糧食管理法修正案，民進黨籍立委陳亭妃、鍾佳濱及葉宜津均提出相關修法版本。即使外界對修法「打假」存有「箝制言論」自由的疑慮，法案仍火速通過。

國民黨籍立委鄭天財指出，目前《刑法》對於影響糧食、農產品交易價格，散布不實訊息者，已有相關規範，何以農產品交易法、糧食管理法也要為此增修條文？親民黨籍立委周陳秀霞也質疑，修法遏止散播不實訊息，但「不實訊息」如何定義？

農委會農糧署副署長莊老達表示，考量網路發達，訊息傳遞快速，來不及經法院判定即已造成經濟影響，故此次修法讓公部門對假訊息能及時處理；他並說，農產品價格農委會及各地市場均有查報、公告，地方上知道一定行情，有人散播言論違反正常價格認定，即可知是不實訊息。

農委會副主委陳駿季也說，不實訊息有事實認定，不是任何人講任何話都會裁罰，相關構成要件，在歷次大法官解釋都已經有了。

最後，農產品交易法第6條及第35條修正草案，糧食管理法增訂第15條之1及第18條之3修正草案，在執政黨立委力挺下，皆依行政院版本通過，任何人不得散播影響市場糧食、農產品交易價格之謠言或不實訊息，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

(中時 )