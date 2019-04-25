明明是自己的車位，車卻沒辦法停，只因為一台賓士車囂張地停在2個車格中間，如果是你遇到這種事，會不會氣炸？

一名網友在PTT貼出一張照片，只見照片中一台黑色賓士大喇喇停在2個車格的正中間。網友憤怒表示，「台灣法律真的很爛，私人財產都無法有效保護，已經有貼私人車位了，還是有人可以不在乎的停。而且，還X你媽的停兩格」。這名網友最後更憤怒到詛咒賓士車主全家，還說警察來完全沒用，這個國家法律只保護爛人。

對於這種沒水準的行為，有網友建議原PO「如果是你的財產 直接報警吧 可以拖吊的」，原PO回應表示「好像不行 傷了要賠 警察來過了」。

另有網友質疑「不敢告又不敢鎖 是上來討拍 找尋同溫層 希望鄉民撻伐車主的吧」，原PO則是回應「告了陪他上法院，能拿多少之前有案例了，好像不用上班一樣，祝福你以後都不要碰到爛人欸」。

另有網友建議裝阻車器、遙控地刺，原PO通通回應「要裝了」。其他網友則是提供各式各樣洩憤建議：「買蛆蛆或蟑螂倒上去，萬華鳥街有喔」、「雞蛋灌進氣孔 跟排氣孔 夏天會很爽的」、「給附近的小朋友1000塊 要他戴口罩用棒球丟前擋」、「最近午後雷陣雨 有時會下冰雹 一個5公斤的冰雹掉下來..」。

(中時電子報)