運動i台灣計畫規畫多項體育活動，提升縣內運動風氣促進健康。（何冠嫻攝）

扎根運動風氣，苗栗縣政府舉辦「運動i臺灣計畫」，規畫146項有趣體育活動，25日由苗栗副縣長鄧桂菊啟動儀式，打造健康山城。另，為提升民眾對自我身體的認知與重視，以定期定點體適能檢測並結合樂活運動或健身指導班，讓運動深入社區，活出健康人生。

今年縣府獲2000萬餘元經費補助辦理運動i臺灣計畫，偕同53間學校與民間團體，為銀髮族、原住民、女性、身心障礙等民眾，安排具有特殊人文結合觀光旅遊的路跑活動、結合樂齡中心舉辦的銀髮族運動樂活計畫、促進女性規律運動的參與運動、讓民眾進行親水體驗及水域安全宣導活動、體驗苗栗好山好水的單車活動、由各鄉鎮市區辦理的原住民族傳統運動、身心障礙綜合運動會及單項運動等7大內容，鼓勵民眾響應體育活動，顧健康。

另，縣府更透過各巡迴運動指導團至企業及運動場域推廣運動知能，縣內體育會也將辦理職工、婦女、銀髮族、新住民等樂活運動或健身指導班，再藉定期定點體適能檢測，讓民眾重視身體健康與體態，實踐運動精神。

(中時 )