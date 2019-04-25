台灣邁入高齡社會，失智患者及長者成為關注議題，台中國家歌劇院邀請英國倫敦重現劇團在27日及28日演出《在遺忘之後》，重現劇團與倫敦大學學院精神學教授合作，將醫學研究融入藝術創作中，敘述一名早發性失智症的中年男子故事，透過肢體及音樂等藝術提供生命不同的角度。

重現劇團於2009年在英國倫敦創立，作品常與科學、公共衛生等領域的專家及社區團體合作，為創作《在遺忘之後》，劇團與倫敦大學學院精神科學教授凱特．傑佛瑞合作，訪談多位失智患者及照護者，巧妙編入劇中人物的故事，全劇已巡演歐、美及亞洲超過百場。重現劇團創辦人暨導演紀堯姆．皮傑25日現身台中國家歌劇院舉辦的記者會，與藝術總監邱瑗對談。

邱瑗表示，重現劇團《在遺忘之後》展現肢體劇場表演特色，透過演員的肢體語言及及現場音樂演奏及肢體來闡述動人的故事，用最少量的「語言」對白來表達，歌劇院並與向上社會福利基金會合作，邀請年輕型失智症患者及家屬前來觀賞，藉由親身體驗透過藝術串起理解的橋樑。

紀堯姆．皮傑指出，他不為藝術創作做分類及區隔，透過所有舞蹈、音樂、默劇及肢體動作等多元溝通方式進行創作及演出，目的都在觸及觀眾的感動及思考。

(中時 )