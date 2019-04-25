保險員竟拿她剛出生兒子八字去算命，讓原PO相當無言。(翻攝爆廢公社)

為業績不擇手段。網友在臉書分享，保險員擅自拿她剛出生14天的兒子八字去算命，並指出孩子天生容易生病，要加強保壽險跟醫療險，更說孩子命宮會拖累家人，讓正在坐月子的她心情像洗三溫暖。文章一出，網友怒轟留言，「超沒道德，為業績詛咒人」、「他是五行缺德，命裡欠揍」，更有網友點出，「紫微算的準早就當大師了，不會還做保險員」。

女網友在《爆怨公社》PO出一段對話截圖，表示兒子才出生14天，一個保險業務員朋友，突然傳訊息給她說，「我看紫薇，你兒子容易生病！要做壽險跟醫療險要加強」，更補充說「他的命宮會有拖累家人的命」，讓她相當無言。

原PO表示，「拿我兒子的生辰八字算紫微斗數，我還在坐月子享受當媽媽的喜悅，突然這樣跟我說，心情真的是洗三溫暖」、「不管今天我兒子怎麼樣都是我的寶貝是我的心都肉，即便未來孩子生病，拖累家人，對我們來說都是甜蜜的負擔」。

貼文一出，網友紛留言，「超沒道德」、「為了業績這樣詛咒人」、「對方只在乎業績把妳當盤子」、「真沒道德！為業績什麼都敢講」，更有網友打趣的說，「媽祖托夢給我，叫我們不能跟妳買保險」、「我感應到你今天斷了一條貴人線和事業線」、「我也算出他是五行缺德，命裡欠揍」，有網友專業分析，「她紫微算的準早就當大師了，不會在這當保險業務員」。

(中時電子報)