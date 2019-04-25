行政院長蘇貞昌下午接見全國中小企業總會代表，感謝中小企業為台灣經濟發展做出的貢獻。全國中小企業總會理事長李育家向政院提出包括基本工資、能源等4點建議，針對其中建議調降中小企業信保基金的手續費，蘇揆當場就說，政府在手續費上不需要賺錢，能怎麼喬就來喬。

蘇揆表示，台灣企業有98％是中小企業，共有143萬家，中小企業為國家拚經濟，他要表示感謝及敬意，因為有中小企業的努力，創造就業機會，各種福國利民的事務才能推動下去。全國中小企業總會理事長李育家致詞時表示，蘇貞昌上任102天以來展現行政魄力，尤其在吸引台商資金回流的效果卓著。

李育家當場提出4點建議，包括銀行跟中小企業互動，可以延聘中小企業的人參與，因為資金取得是中小企業最大障礙，希望公股行庫納入中小企業董事，以落實政院融資政策的執行；基本工資希望不要齊頭式調整，避免對中小企業影響太大；中小企業對能源2項期待是穩定供電和合理的電價；此外，中小企業信保基金手續費盈餘每年超過30幾億，建議盈餘提撥一部分回饋，用以調降擔保手續費。

蘇揆也立即回應表示，中小企業信保基金手續費的問題，等下看看可以怎麼樣處理，其實要給中小企業信保，就是要對中小企業幫忙，其實政府不需要賺錢，手續費能怎麼喬，就來喬。不過，對於公股行庫董事納入中小企業，蘇揆也當打槍，說如果中小企業要納入，可能連六大工商團體也說要加入公股行庫董事會，那銀行董事不就要增加好幾倍。

(中時 )