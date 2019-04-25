為吸引國際學生來台就讀，外交部最近拍攝一部宣傳影片，放置在官網、對海外行銷台灣的教育，這部影片場景選定亞洲大學「半導體產研專班」，透過印度籍學生Vevik在亞大求學的經歷呈現台灣教育特色，也展現出此專班開設10年來的教學成果。

長達5分鐘的宣傳影片一開頭以濃厚的印度傳統風格呈現，紀錄Vevik在台灣的生活，之後畫面跳至亞大校園，呈現「半導體產研專班」上課實況、Vevik進行研究分析等生活。該專班負責人許健指出，Vevik到亞大求學、畢業後到新唐墊子上班，並在台灣結婚，他還鼓勵親友到台灣求學，說「這是很好的選擇」！

許健強調，「半導體產研專班」成立10年，培育了70多名印度、印尼及本國學生，他們當中許多人在畢業後赴美國高通公司、英國半導體或德國蘋果公司等世界知名大廠服務，像是印度籍畢業生Anumeha原本在台積電擔任工程師、最近已獲德國APPLE聘為半導體工程師，皆有很好成就。

許健強調，此專班使用的實驗室為半導體創新元件模擬及設計的實驗室，使用最新模擬技術與元件物理，培育出的學生有許多也選擇到國內外繼續升學或任教。亞大校長蔡進發表示，許健是台灣早期選送到美國矽谷培育的首批半導體人才，在學術與業界頗負盛名。

(中時 )