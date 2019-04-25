63歲的微軟創辦人比爾蓋茲和老婆梅琳達蓋茲（Melinda Gates）結婚剛滿25年，梅琳達蓋茲推出最新自傳，除了回顧微軟發展，也罕見提及婚姻生活點滴。原來這對名人夫妻相處和一般人一樣，靠的全是「耐心」，不過兩夫妻會同時看同一本書，算是專屬於兩人的小浪漫。比爾蓋茲與老婆梅琳達的婚姻不是童話故事，有瓶頸、有低潮，但可能沒幾對夫妻和他們一樣，用閱讀慶祝結婚周年。

25年婚姻的浪漫：一起讀一本書

今年1月1日比爾蓋茲和梅琳達結婚滿25年，本來蓋茲計畫舉辦派對，但梅琳達興趣缺缺，兩人改到墨西哥旅遊，還一起讀同一本小說，「我嫁給比爾的時候，就知道多了一個終身的閱讀夥伴。」

梅琳達蓋茲在新書《The Moment of Lift》中罕見提及私人生活，也曝光比爾蓋茲做為「老公」的平凡形象。

他親自載小孩上學，也一起洗碗。但也曾因為光顧讀書不幫忙整理後車箱，惹得梅琳達火冒三丈！

夫妻相處一度陷低潮

梅琳達稱讚比爾蓋茲大部份時間都相當好相處，兩夫妻更來到可以一同笑看很多事的年紀，但回首一路走來點滴，她坦承確實曾有一些難熬的關卡，連自己都懷疑：「還能走下去嗎？」

這對老夫老妻和一般人沒有太大不同，面對這樣一個工作狂老公，梅琳達坦言25年婚姻秘訣其實就是兩個字：耐心。

梅琳達上傳1994年結婚的畫面，兩人在切蛋糕的時候笑得樂不可支。圖片來源：梅琳達IG

數學遊戲定情 包下小島辦婚禮

比爾蓋茲和梅琳達是典型的職場戀愛。梅琳達曾在微軟工作，因為在一個數學遊戲中擊敗蓋茲，迅速吸引蓋茲注意。當時他距離全球首富地位，還很遙遠，「我覺得有點親切感吧，因為我本來就是電腦科系的，大學時代周遭都是年輕的男生，其中很多人都有點宅。」

看起來木訥的比爾蓋茲，1994年竟然為梅琳達包下一座夏威夷小島舉辦婚禮，兩年後他們的大女兒誕生，之後又迎來一兒一女，組成五口家庭。

全家人一起洗碗 多數遺產捐做慈善

蓋茲三個子女都得分攤一些家事，全家飯後一起洗碗是家族傳統，即使現在小孩離家，兩夫妻也親自捲起袖子收拾碗盤。蓋茲當年一樁親自送小孩上學的往事，還掀起爸爸們仿效潮。

梅琳達回憶：「當時是我們的大女兒珍上幼稚園。」因為學校和家裡有段距離，梅琳達難以負荷每天接送，比爾蓋茲自告奮勇一週兩天載女兒上學。過了幾星期，幼稚園裡其他媽媽和梅琳達說：「妳沒發現有點不一樣了嗎？」原來放眼望去送小孩上學的爸爸變多了，因為媽媽們回家都告訴另一半：「如果連比爾蓋茲（當時仍是微軟CEO）都送小孩上學，你也可以吧！」

根據《富比世（Forbes）》資料，比爾蓋茲資產高達1009億美元（台幣3.12兆元），但早就宣布只會留給每個子女各1000萬美元（台幣3.1億元）遺產，其餘全用做慈善。就像任何老夫老妻一樣，蓋茲夫婦現在也面臨子女帶異性朋友回家的尷尬時刻。他們必須破冰、找話題，從走過婚姻瓶頸到子女成長的課題，和一般家庭，沒什麼不同。

資料來源：Daily Mail、Business Insider

(中時電子報)