葛摩菈、金鋼狼「化聲」《大冒險家》攜手勇闖五大洲。（甲上提供）

動畫《大冒險家》在美上映10天獲得1276萬（約4億台幣）的好票房，該片集結集結超級英雄演員「金鋼狼」休傑克曼、「葛摩菈」柔伊莎達娜及金獎影后艾瑪湯普遜、查克葛里芬納奇等金牌卡司攜手配音，柔伊首度和休傑克曼合作就在片中上演曖昧情，兩人複雜的感情也將隨著冒險旅程漸漸變明朗，柔伊笑言：「在片中雖然看得出來我們很曖昧，但我的內心卻不想承認。」

但柔伊爆料自己在現實中的冒險夥伴其實是「美國隊長」克里斯伊凡，她和克里斯私交甚篤，他們曾在每個週六晚上一起出門玩，她說：「我們常在《復仇者聯盟》的拍攝現場聊以前的冒險事蹟，他是我最好的兄弟！」

休傑克曼則表示他在片中角色萊諾爵士身上看到自己的影子，萊諾爵士想成為偉大的冒險家，因此他拚命想融入知名的冒險家聚會，休傑克曼說：「我大學鑽研別的科目，而當我第一次接觸戲劇，我才發現我浪費了3年的時間試圖打進一個不屬於我的圈子。」但他慶幸自己還來得及追求自己真正的夢想。該片5月3日上映。

(中時 )