108學年國中一年級健康與體育課本部分內容。(南一書局提供)

羽球世界球后戴資穎受到球迷歡迎，現在，她又多了一個身分：教科書代表人物。

108學年的國中一年級上學期的健康與體育課本，可以見到戴資穎的身影，不但是封面人物，也是第三章羽球運動的主角，課本裡也向國中學生介紹戴資穎背景，提到小戴的六大絕招，分別是偽裝切球、拋物線慢速吊球、無預備反手推打、第二時間網前放短球、二次假動作推對角及反手滑拍，封底還有給小球迷的真心話，表示自律是運動員要學習課題，等於透過課本，讓小戴走進國中生的世界。

「戴爸」戴楠凱透露，課本這張封面照是女兒2017年全英公開賽的照片，是他特地跟法國Badminton Photo購買使用的。

過去要成為教科書人物幾乎是偉人等級才行，不過戴資穎在羽球多年努力，從世界排名積分突破10萬分大關、去年單季8冠，到這個月底即將締造125周盤踞羽球女單世界第一寶座的最長紀錄，小戴不斷創造屬於自己的奇蹟，絕對夠格成為「最佳教科書」，「戴爸」幫忙表示，女兒覺得很榮幸成為教科書的人物，覺得有種傳承的味道，也代表條條大路通羅馬，只要付出努力，就有成功的可能。

(中時電子報)