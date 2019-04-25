國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢（右）號召民眾，參加27日在基隆市區進行「重啟核四」、「核能減煤」連署活動。（張穎齊翻攝）

民進黨27日將舉辦廢核活動，引發在野黨及大眾反彈。對此，國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢號召民眾，27日在基隆市區進行「重啟核四」、「核能減煤」連署活動，呼籲大家共同響應，讓政府還給百姓穩定用電與乾淨的環境。

黃希賢指出，台灣需要穩定的電力供給，而不是喊喊「用愛發電」的口號，台灣當前迫切需要乾淨有效率的發電供給民生、產業用電。現在以核養綠二部曲「重啟核四」、「核能減煤」將進行連署書與委託書的募集，「以核養綠公投小組」27日將在東岸商場循環站、火車站南站設立連署站，籲請大家響應。

「民進黨的非核家園政策已趕不上全台實際用電需求！」黃希賢指出，「非核家園」政策無法彌補核能電廠的發電量，導致去年夏季全台頻頻跳電，且增加燃煤發電比率更造成空汙疑慮，在新能源供電方案尚未穩定前，應先採取對於環境汙染較少的發電方式，而非一味宣揚反核並增加燃煤、燃氣發電量，造成環境危害及供電不穩的窘境。

黃希賢表示，去年以核養綠公投小組提案「您是否同意：廢除電業法第95條第1項」進行公投，獲得589萬5560張同意票通過，且依法廢除現行「電業法」第95條第1項（核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉），為核能電廠發電取得法源，更代表民眾對民進黨的非核家園政策不認同。

他提到，日前以核養綠二部曲啟動，「重啟核四」提案書已通過並進入連署階段，「核能減煤」的提案書在今年3月4日送件至中選會後，中選會以行政程序企圖拖延提案書的成案，待修改公投法後得用「連署人應負身分證影本」及「不須公投綁大選」等規定，大幅提高公投連署及投票難度。

此外，他說，「核能減煤」提案書通過後進入連署階段的時間非常緊迫，因此將先募集委託書，待「核能減煤」提案書通過後，將由以核養綠公投小組將委託書謄寫至連署書，連署書可至黃希賢服務處（基隆市義五路17號）索取。

黃希賢呼籲，希望大家27日踴躍到東岸商場循環站、火車站南站參與「重啟核四」、「核能減煤」連署，維護台灣的環境與穩定供電。

(中時 )