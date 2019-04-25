警政署今天下午發布警正一階（第四、五序列）重要警職人事異動，共計142名中高階警官人事，包括警政署、直轄市警局科長、刑事局科長、大隊長和俗稱「小聯盟」的縣市分局長、督察長等人事調整，統一5月1日交接到任。異動名單如下：

（一）警政署、刑事、航空警察局科長、分局長、大隊長及直轄市政府警察局科、室、中心主管、督察等部分：

1、本署航空警察局高雄分局分局長林大為調任本署科長

2、高雄市政府警察局督察室督察蕭正松調任本署科長

3、本署高雄港務警察總隊副總隊長潘志成調任本署科長

4、新北市政府警察局督察室督察陳朝新調任本署科長

5、新北市政府警察局督察室督察洪本華調任本署科長

6、臺南市政府警察局督察室督察黃順益調任本署科長

7、本署刑事警察局督訓科督察吳東文調任本署刑事警察局反黑科科長

8、本署刑事警察局後勤科科長潘文章調任本署刑事警察局督訓科督察

9、本署刑事警察局偵查第一大隊副大隊長李青泉陞任本署刑事警察局後勤科科長

10、本署刑事警察局電信偵查大隊大隊長唐嘉仁調任本署航空警察局刑事警察大隊大隊長

11、本署刑事警察局通訊監察科科長陳瑞金調任本署刑事警察局電信偵查大隊大隊長

12、本署刑事警察局偵查第七大隊副大隊長黃水願陞任本署刑事警察局通訊監察科科長

13、本署刑事警察局偵查第三大隊副大隊長蕭瑞豪陞任本署刑事警察局偵查第三大隊大隊長

14、本署刑事警察局司法科科長林志誠調任本署刑事警察局偵查第四大隊大隊長

15、本署刑事警察局偵查第六大隊大隊長鄺慶泰調任本署刑事警察局司法科科長

16、本署刑事警察局督訓科督察蔡燕明調任本署刑事警察局偵查第六大隊大隊長

17、本署刑事警察局電信偵查大隊副大隊長黃壬聰陞任本署刑事警察局偵查第七大隊大隊長

18、本署航空警察局安全檢查大隊大隊長蔡啟仁調任本署航空警察局臺北分局分局長

19、本署航空警察局保安警察大隊大隊長陳昭甫調任本署航空警察局安全檢查大隊大隊長

20、本署航空警察局保安警察大隊副大隊長黃耀曾陞任本署航空警察局保安警察大隊大隊長

21、臺北市政府警察局督察室督察吳在堂調任臺北市政府警察局後勤科科長

22、本署保安組科長張玲堅調任臺北市政府警察局督察室督察

23、臺南市政府警察局督察室督察林明志調任臺北市政府警察局督察室督察

24、新北市政府警察局督察室督察黃南山調任新北市政府警察局行政科科 長

25、本署花蓮港務警察總隊副總隊長李紹榆調任新北市政府警察局督察室督察

26、新北市政府警察局訓練科秘書廖東順調任新北市政府警察局督察室督察

27、新北市政府警察局秘書室專員陳明傑調任新北市政府警察局督察室督察

28、花蓮縣警察局主任秘書鄭順乾陞任新北市政府警察局督察室督察

29、新北市政府警察局勤務指揮中心秘書蘇有義調任新北市政府警察局督察室督察

30、基隆市警察局主任秘書廖誌銘陞任新北市政府警察局秘書

31、臺南市政府警察局督察室督察吳志忠調任新北市政府警察局督察室督察

32、桃園市政府警察局犯罪預防科科長洪志朋調任桃園市政府警察局公共關係室主任

33、桃園市政府警察局督察室督察吳明彥調任桃園市政府警察局犯罪預防科科長

34、基隆市警察局督察長林詮峰陞任桃園市政府警察局督察室督察

35、臺中市政府警察局犯罪預防科科長黃水藤調任臺中市政府警察局保安科科長

36、臺中市政府警察局督察室督察周結義調任臺中市政府警察局犯罪預防科科長

37、臺中市政府警察局勤務指揮中心主任賈立民調任臺中市政府警察局秘書室主任

38、臺中市政府警察局督察室督察葉志誠調任臺中市政府警察局勤務指揮中心主任

39、南投縣政府警察局督察長張慈慧陞任臺中市政府警察局督察室督察

40、新竹縣政府警察局督察長許豐統陞任臺中市政府警察局督察室督察

41、臺南市政府警察局督察室督察林中興調任臺南市政府警察局刑事鑑識中心主任

42、臺南市政府警察局保安科科長林英仁調任本署航空警察局高雄分局分局長

43、臺南市政府警察局犯罪預防科科長鄭安章調任臺南市政府警察局保安科科長

44、臺南市政府警察局民防管制中心主任陳盈溪調任臺南市政府警察局犯罪預防科科長

45、臺南市政府警察局督察室督察詹登燦調任臺南市政府警察局民防管制中心主任

46、雲林縣警察局督察長余鴻恩陞任臺南市政府警察局督察室督察

47、臺南市政府警察局秘書室秘書魏孝宏調任臺南市政府警察局督察室督察

48、臺南市政府警察局後勤科專員劉怡宗調任臺南市政府警察局督察室督察

49、嘉義縣警察局主任秘書邱顯良陞任臺南市政府警察局督察室督察

50、屏東縣政府警察局督察長蘇政敏陞任臺南市政府警察局督察室督察

51、高雄市政府警察局督察室督察陳志榮調任高雄市政府警察局秘書室主任

52、高雄市政府警察局旗山分局副分局長黃能清陞任高雄市政府警察局督察室督察

53、屏東縣政府警察局主任秘書陳其鋒陞任高雄市政府警察局督察室督察

（二）港務警察總隊副總隊長部分

54、臺中市政府警察局第六分局副分局長蕭國政陞任本署臺中港務警察總隊副總隊長

55、本署保安警察第三總隊第二大隊大隊長周建平陞任本署高雄港務警察總隊副總隊長

56、本署國道公路警察局第七公路警察大隊大隊長劉全原陞任本署花蓮港務警察總隊副總隊長

（三）縣市警察局、保安警察第二總隊督察長及縣市警察局主任秘書部分

57、苗栗縣警察局主任秘書方世君調任雲林縣警察局督察長

58、連江縣警察局主任秘書鍾承志調任苗栗縣警察局主任秘書

59、嘉義縣警察局民雄分局分局長何正光調任連江縣警察局主任秘書

60、金門縣警察局主任秘書邱主文調任花蓮縣警察局主任秘書

61、嘉義市政府警察局第二分局分局長張桂霖調任金門縣警察局主任秘書

62、彰化縣警察局彰化分局分局長洪宏榮調任南投縣政府警察局督察長

63、花蓮縣警察局督察長陳國文調任基隆市警察局主任秘書

64、澎湖縣政府警察局督察長劉文雄調任花蓮縣警察局督察長

65、南投縣政府警察局南投分局分局長劉明興調任澎湖縣政府警察局督察長

66、基隆市警察局第四分局分局長蘇榮明調任屏東縣政府警察局主任秘書

67、新竹縣政府警察局竹北分局分局長李憲蒼調任新竹縣政府警察局督察長

68、新竹市警察局主任秘書曹祖榮調任基隆市警察局督察長

69、澎湖縣政府警察局主任秘書曹儒林調任新竹市警察局主任秘書

70、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長張沛銘調任澎湖縣政府警察局主任秘書

71、金門縣警察局督察長陳膺方調任嘉義縣警察局主任秘書

72、苗栗縣警察局苗栗分局分局長江建宏調任金門縣警察局督察長

73、嘉義縣警察局督察長翁偉仁調任屏東縣政府警察局督察長

74、臺東縣警察局主任秘書張樹義調任嘉義縣警察局督察長

75、嘉義市政府警察局第一分局分局長顏榮泰調任臺東縣警察局主任秘書

76、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長陳宇桓調任宜蘭縣政府警察局督察長

77、彰化縣警察局督察長江麗芬調任本署保安警察第二總隊督察長

78、連江縣警察局督察長張嘉煌調任彰化縣警察局督察長

79、新竹市警察局第一分局分局長蕭惠珠調任連江縣警察局督察長

（四）縣市警察局分局長部分

80、南投縣政府警察局埔里分局分局長徐章哲調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長

81、臺東縣警察局成功分局分局長方秋梅調任南投縣政府警察局埔里分局分局長

82、高雄市政府警察局前鎮分局督察組組長蘇偉荃陞任臺東縣警察局成功分局分局長

83、彰化縣警察局芳苑分局分局長蘇玉坪調任嘉義市政府警察局第一分局分局長

84、花蓮縣警察局鳳林分局分局長王國峯調任彰化縣警察局芳苑分局分局長

85、臺北市政府警察局大安分局偵查隊隊長黃國師陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長

86、新竹市警察局第三分局分局長李俊德調任基隆市警察局第四分局分局長

87、雲林縣警察局臺西分局分局長蘇保安調任新竹市警察局第三分局分局長

88、金門縣警察局金湖分局分局長張文峰調任雲林縣警察局臺西分局分局長

89、金門縣警察局交通警察隊隊長黃維章調任金門縣警察局金湖分局分局長

90、南投縣政府警察局草屯分局分局長潘金葉調任南投縣政府警察局南投分局分局長

91、南投縣政府警察局竹山分局分局長鄭有益調任南投縣政府警察局草屯分局分局長

92、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查第一隊隊長呂芳逸陞任南投縣政府警察局竹山分局分局長

93、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長徐俊生調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長

94、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長陳信璁調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長

95、臺北市政府警察局萬華分局偵查隊隊長廖韋勝陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長

96、新竹縣政府警察局竹東分局分局長謝博賢調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長

97、嘉義縣警察局竹崎分局分局長江建忠調任新竹縣政府警察局竹東分局分局長

98、澎湖縣政府警察局望安分局分局長謝政憲調任嘉義縣警察局竹崎分局分局長

99、臺北市政府警察局大同分局督察組組長楊志傑陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長

100、苗栗縣警察局頭份分局分局長賴銘助調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長

101、彰化縣警察局和美分局分局長邱紹雄調任苗栗縣警察局頭份分局分局長

102、南投縣政府警察局仁愛分局分局長金秋華調任彰化縣警察局和美分局分局長

103、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長林文煜陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長

104、新竹市警察局第二分局分局長林崇志調任彰化縣警察局彰化分局分局長

105、苗栗縣警察局通霄分局分局長鄭鴻文調任新竹市警察局第二分局分局長

106、基隆市警察局第二分局分局長林振明調任苗栗縣警察局通霄分局分局長

107、臺東縣警察局臺東分局分局長婁自強調任基隆市警察局第二分局分局長

108、屏東縣政府警察局屏東分局分局長郭子弘調任臺東縣警察局臺東分局分局長

109、屏東縣政府警察局里港分局分局長楊効宜調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長

110、屏東縣政府警察局恆春分局分局長楊龍祥調任屏東縣政府警察局里港分局分局長

111、高雄市政府警察局鼓山分局督察組組長陳鴻忠陞任屏東縣政府警察局恆春分局分局長

112、苗栗縣警察局竹南分局分局長陳宏賓調任嘉義市政府警察局第二分局分局長

113、屏東縣政府警察局內埔分局分局長張文川調任苗栗縣警察局竹南分局分局長

114、臺東縣警察局關山分局分局長蔡耀順調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長

115、花蓮縣警察局玉里分局分局長潘仕能調任臺東縣警察局關山分局分局長

116、桃園市政府警察局大溪分局督察組組長呂育騰陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長

117、彰化縣警察局員林分局分局長張益禎調任新竹市警察局第一分局分局長

118、彰化縣警察局北斗分局分局長洪文宏調任彰化縣警察局員林分局分局長

119、南投縣政府警察局中興分局分局長謝錫釗調任彰化縣警察局北斗分局分局長

120、新竹縣政府警察局秘書科科長張明盛調任南投縣政府警察局中興分局分局長

121、彰化縣警察局鹿港分局分局長施宇峰調任嘉義縣警察局民雄分局分局長

122、雲林縣警察局北港分局分局長廖志明調任彰化縣警察局鹿港分局分局長

123、嘉義縣警察局中埔分局分局長王立德調任雲林縣警察局北港分局分局長

124、臺南市政府警察局新營分局督察組組長顏偉丞陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長

125、雲林縣警察局斗六分局分局長蔡詳忠調任本署保安警察第五總隊警務科科長

126、雲林縣警察局西螺分局分局長符基強調任雲林縣警察局斗六分局分局長

127、雲林縣警察局虎尾分局分局長陳立祺調任雲林縣警察局西螺分局分局長

128、金門縣警察局金城分局分局長郝心誠調任雲林縣警察局虎尾分局分局長

129、金門縣警察局勤務指揮中心主任李益杰調任金門縣警察局金城分局分局長

130、基隆市警察局第一分局分局長王貴正調任桃園市政府警察局第五序列專員

131、花蓮縣警察局花蓮分局分局長婁子才調任基隆市警察局第一分局分局長

132、嘉義縣警察局水上分局分局長李智源調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長

133、澎湖縣政府警察局白沙分局分局長程純濱調任嘉義縣警察局水上分局分局長

134、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長丘立誠調任澎湖縣政府警察局白沙分局分局長

135、花蓮縣警察局新城分局分局長廖修鴻調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長

136、臺中市政府警察局第五分局偵查隊隊長何孟宗陞任花蓮縣警察局新城分局分局長

137、基隆市警察局第三分局分局長陳瑞基調任本署刑事警察局研究員

138、嘉義縣警察局朴子分局分局長江慶斌調任基隆市警察局第三分局分局長

139、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長蔡進明調任嘉義縣警察局朴子分局分局長

140、臺中市政府警察局第六分局交通組組長黃國源陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長

141、南投縣政府警察局集集分局分局長蘇旭茂調任雲林縣警察局斗南分局分局長

142、桃園市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長康健浚陞任南投縣政府警察局集集分局分局長

(中時 )