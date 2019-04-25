：「維秘天使」Alessandra Ambrosio性感登台，出席OMEGA新款星座曼哈頓Constellation Manhattan女表上市記者會。（盧禕祺攝）

歐米茄星座曼哈頓系列女表，18K金石英25mm，51萬9500元。（OMEGA提供）

歐米茄星座曼哈頓系列女表，石英28mm，26萬5000元。（OMEGA提供）

歐米茄星座曼哈頓系列女表，18K金石英25mm，51萬9500元。（OMEGA提供）

歐米茄星座曼哈頓系列女表，同軸擒縱大師天文台sedna金29mm，70萬6600元。（OMEGA提供）

歐米茄星座曼哈頓系列女表，同軸擒縱大師天文台sedna金搭不鏽鋼29mm，37萬8000元。（OMEGA提供）

「維秘天使」Alessandra Ambrosio翩然來台，受邀出席歐米茄（OMEGA）新款星座曼哈頓系列Constellation Manhattan女表上市記者會，一襲綴滿蝴蝶結的粉膚色小禮服勾勒火辣好身材，手腕佩戴OMEGA最新款的星座曼哈頓系列玫瑰金鑽表和手鐲，笑說：「我喜歡亮晶晶的東西，因為鑽石是女人最好的朋友！」

Alessandra Ambrosio是首度來台，對於台灣的第一個印象是「好多公園綠地」、「建築很美」，和香港不一樣，就連台北悶熱高溫的天氣也贏得她的芳心，直呼「感覺像回到家鄉」。

於2016年巴西奧運時為OMEGA拍攝廣告，Alessandra Ambrosio加入OMEGA大家族已經是第三年，最開心的事是能與名模界的前輩莘蒂克勞馥、心目中的影后偶像妮可基嫚一起工作，讓她備感榮幸。

OMEGA為了慶祝新表上市一口氣推出101款女表，詢問Alessandra Ambrosio最喜歡那一款女表，她笑說：「這問題很難回答，就像問媽媽最愛那個孩子一樣！」不過她極力推薦她手腕佩戴的OMEGA星座曼哈頓系列Constellation Manhattan鑽表，是以玫瑰金、精鋼打造，再以鑽石裝飾，不論是白天海灘戲水或是夜晚出席晚宴紅毯都很合適，是絕不會出錯的選擇。

名模如何保持好身材向來是眾人關心的話題，Alessandra Ambrosio也樂於分享，她笑說「吃得健康」是第一要務，雖也會碰巧克力和蛋糕，但也不忘運動，如皮拉提斯、瑜伽、打排球等都是她最愛的運動。

OMEGA為慶祝全新星座系列Constellation Manhattan女表在台上市，不僅選在台北101盛大舉辦發表會，並同步展示101款女表，晚上的慶祝派對眾星雲集，隋棠、任容萱、莫允雯皆盛裝出席派對。

(中時 )