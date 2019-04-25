李新日前上TVBS《女人我最大》節目錄影，金牛座的她自稱是「外貿協會會長」，大二時第一眼看到沈世朋就一見鍾情，只見5次面就立刻嫁給他，從大陸愛相隨到台灣，至今結婚8年，還是覺得老公是最帥的男人！而摩羯座的倪雅倫對於另一半的堅持是「聲音一定要MAN」、「眉毛一定要整理」，讓唐綺陽老師直呼：「摩羯座注意的果然跟大眾不太一樣！」

李新與沈世朋結婚，坦言自己是「外貿協會會長」，另一伴一定要長得好看！她解釋，如果早上醒來，睜眼看到對方不是自己的菜，會覺得整天快過不下去外，她也不太能接受太活潑的男生，所以特別喜歡沉默寡言撲克臉的大叔。

她表示初戀男友是校草級人物，之後交男友都以初戀為標準，「不然幹嗎換男友呢？」大學時期第一眼看到沈世朋，內心大喊：「天啊！他就是我的菜！」明確地知道沈世朋就是她的天菜，並在大二時就嫁給沈世朋，一路愛相隨到台灣。她笑說：「是年少無知，跟勇敢沒關係。」夫妻倆結婚至今八年，被主持人藍心湄問到：「現在剛睡醒還是會覺得他帥嗎？」李新猛點頭說：「到現在看他還是帥，覺得喜歡！」

(中時 )