「台灣女孩日．女孩馨光夜跑」暖身啟動。（沈揮勝攝）

暖身活動Curves女孩熱力開場。（沈揮勝攝）

行政院2013年頒訂10月11日為「台灣女孩日」，勵馨基金會響應提升女孩權益行動方案，與縣府將於9月7日在中興新村合辦「女孩馨光夜跑」，號召關注女孩權益與性別平等。今天上午，主辦單位在南投縣政府舉行記者會，即日起至6月30日受理報名，目標3000人額滿為止。

記者會由副縣長陳正昇、勵馨基金會執行長紀惠容共同主持，縣議員張嘉哲、賴燕雪、曾振炎與立委許淑華服務處主任黃書杭都到場，表達對女性的重視。

紀惠容指出，此次馨光夜跑活動是第3次在中興新村舉辦，前2屆都號召超過3000人熱心參與，有那麼多人支持，讓勵馨更有信心推動女孩權益及性別平等。活動將由南投高中女子拔河隊領跑。該隊成員本著追逐夢想決心，成軍2年勇奪世界冠軍，堪為勵馨最佳代言人。

紀惠容說，盼一起為女孩而跑、為更友善環境而跑。報名可上伊貝特網站或在臉書搜尋南投愛馨人，報名費499元，10人以上團體價449元、30人以上團體價399元。

陳正昇表示，縣長林明溱對女性權益非常重視，職務安排不分性別，近年女性主管也越來越多，顯見職場上對性平的重視。

他說，10月11日為台灣女孩日夜跑活動，路程4.5公里，參加民眾除了可以欣賞沿途綠意盎然的林蔭大道，也能透過各項婦女福利及社會福利宣導活動，更加了解屬於自身的權益。

夜跑會場另規畫有園遊會，民眾可於下午4點起進行闖關拿獎品遊戲，縣府、民間社福機構也將進行防範家庭暴力、性侵害、兒少受虐等宣導活動，讓活動更具生活化及教育性。

(中時 )