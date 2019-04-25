新竹市政府於頭前溪高灘地新竹左岸打造的新竹市首座滑板公園，25日正式落成啟用。（陳育賢攝）

為了讓滑板族不用再冒險於街頭練習、東飛西竄，新竹市政府於頭前溪高灘地新竹左岸打造的新竹市首座滑板公園，25日正式落成啟用，加上周遭4座壘球場、1座棒球場、1座木球場及多功能休閒草坪，新竹左岸已成竹市最大、最熱門的綜合運動、生態休閒場所。

新竹市政府今天舉行「新竹左岸滑板公園」啟用典禮，過去曾經掃蕩現址不法侵占、以打擊生態、國土殺手聞名的新竹地檢署檢察官許大偉也特別到場參與啟用儀式。

許大偉說，這片土地是2河局土地，過去堆置許多怪手、重機具、貨櫃與垃圾，他協助整理這塊土地的過程中有幾個有趣的紀錄，包含沒有遇到抗爭、民眾自動拆除、一併帶走垃圾、2河局拿到使用補償金，造就了這個滑板公園的誕生。

市長林智堅表示，左岸滑板公園總面積約4400平方公尺，位在台68線與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩，可有效阻擋豔陽，滑板迷即使在盛夏也能舒適使用，白色系的板場設置火山台、3面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等多樣滑板設施，讓滑板族能從不同角度、介面，充分享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身，或空中翻板的飛馳快感，是新竹地區首座符合專業比賽規格的場地。

(中時 )