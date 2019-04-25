北市教育局、台灣大學25日合開記者會，宣布雙方將簽「台北市AI人工智慧教育合作備忘錄」，今年也有2所高中會開設相關課程或學程。（張潼攝）

AI人工智慧近年備受關注，北市教育局、台灣大學25日合開記者會，宣布雙方將簽「台北市AI人工智慧教育合作備忘錄」，共同發展AI人工智慧教育。MOU內容包括培養師資、協助發展課程；另外，繼永春高中之後，中正高中108學年度也要開始開設AI課程。

永春高中今年4月率先開設AI科技學程班，招收全市有興趣學習相關主題的高中職學生，課程包括「AI科普認知」、「機器辨識的基礎理論及應用智慧感測器認知與製作」，同時也會實作「AI Line聊天機器人」。學生陳妙萱、楊竣鴻舉例，像是課程中，會設計能感測到人接近的感應器，如果配上創意外觀，可變成一隻有AI功能、有人接近就揮手的招財貓，或也可以搭配錄影鏡頭做應用。

中正高中預計108學年度起也開始推動校內AI課程，首先教授基礎的技術，接著是探索現在AI的應用，引導學生考慮技術使用、技術應用的好處、有可能出現的道德問題，最後則是了解特定的AI應用程式、探討AI如何發揮作用。

台大資訊安全技術中心主任林宗男表示，人工智慧的影響是全方位的，不只侷限在科技業，還有無人車、無人機、甚至能做音樂、寫新聞稿，是影響各個行業，很多是電腦還控制，另外駭客的問題，所以資訊安全也很重要。因此，希望藉雙方共同發展AI人工智慧教育，培養師資、引發學生學習興趣。

(中時 )