天使對決洋基的比賽中，出現一次神奇的雙殺守備，洋基打者賈登納(Brett Gardner)擊出深遠的飛球，遭到「神鱒」卓奧特(Mike Trout)接殺後，將球回傳給游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)，接著西蒙斯在二壘跑者不注意的情況下，將球「藏起來」觸殺腳剛好離壘的韋德(Tyler Wade)，上演另類雙殺。

第7局雙方5比5平手，洋基在1出局一、二壘有人的情況下，賈登納揮出中外野深遠飛球，被卓奧特美技接殺。不過裁判還沒喊暫停，卓奧特將球回傳給游擊手西蒙斯，而西蒙斯用了「藏球」的小陷阱，觸殺了腳剛好短暫離壘的韋德。

一開始裁判判決沒有成功觸殺，不過西蒙斯很有自信，主動和教練要求電視輔助判決，之後成功改判，韋德的確在被觸殺的瞬間腳離開了壘包。裁判判定確定出局，天使上演神奇雙殺，也成功結束洋基得點圈有人的攻勢。

不過最後洋基在9局上半還是搶下1分，最終以6比5擊敗天使，取得近期的6連勝。事後一失足成千古恨的苦主韋德則說：「賽前教練有提醒，西蒙斯會在跑者不注意時做觸殺，我應該要知道的，但我卻走過去，我應該要把腳好好放在壘包上。」

(中時電子報)