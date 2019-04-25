文化部上午報告各部會運用台灣原創漫畫或動畫宣導政策或業務現況，文化部人文及出版司長陳瑩芳表示，2016至2019年各部會運用總計有220案，其中漫畫106案，動畫54案，角色26案，綜合類型34案。蘇揆聽取報告後也鼓勵各部會持續精進，落實對文化藝術專業之尊重，並促進動漫產業和角色發展。

文化部表示，透過漫畫、動畫、或虛擬角色代言來行銷政策或業務，已經被許多部會所運用，並獲得相當迴響。例如國家電影中心與金漫獎得主簡嘉誠合作，融合台語片電影史和文資保存的漫畫《消逝的後街光影》。

今年從4月20日至5月5日的「2019世界閱讀日」，文化部也邀請Line熱門貼圖「晴天P莉」擔任「走讀臺灣」代言人。農委會林務局則與中研院、漫畫家Kokai合作，使用「台灣生命大百科」平台，轉譯生態專業知識，連載出版漫畫《搶救石唬大作戰》，以輕鬆活潑的圖像故事傳遞保育意識。

文化部指出，政策宣導結合漫畫、動畫或虛擬角色之代言，將政策內涵與故事及角色特性進行正面連結，除可促進公眾溝通，並有助帶動漫畫、動畫產業和角色經濟發展，後續更可結合科技應用和大型展會，增加與民眾之互動和曝光。

蘇揆在聽取報告後表示，各部會應持續精進，參考亮點作品案例，多多運用動漫或結合圖像創作元素協助部會宣導，提升社會溝通效益，也給予漫畫家、圖像創作者合理適切之待遇，落實對文化藝術專業之尊重，並促進動漫產業和角色發展。

(中時 )