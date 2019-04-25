交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，明日就是預告期的最後一天，網路叫車平台自救會今至交通部前抗議，要求交通部在修法預告期結束後，不得公告草案，且若交通部仍一意孤行，將發動公投，新增「網路多元小客車」。

自救會發言人李威爾表示，交通部要求租賃車駕駛轉至多元計程車，但多元計程車成立2年，僅有1800台計程車加入，甚至去年多元計程車自救會還向立委陳情，發出求救訊號，可見其中問題很大，交通部不試圖解決，卻要把1.2萬名的租賃機車騙進去，到時候若活不下去，交通部會負責嗎？

李威爾指出，修法通過後，1.2萬名租賃駕駛若真的加入計程車業，對於小黃司機而言是否有利，還尚待探討，他也說，代表計程車產業發聲的工會代表，幾乎都是資方代表，如駕駛人職業工會副理事長鄭力嘉，家族擁有10家以上車行、理事長吳建璋則是大都會車隊總經理，痛批根本是「假勞方、真資方」。

李威爾表示，交通部不只政策反覆，又公然說謊，導致計程車、租賃兩業產生對立與紛爭，他指出，目前連署廢止惡法的人數已達33萬人，若交通部仍執意修法，將發動新增「網路多元小客車」公投。

計程車聯盟今日發出聲明指出，願意協助Uber司機加入合法客運業，也歡迎Uber成立派遣車隊，合法營運、公平競爭，呼籲交通部確實讓Uber在台落地納管，避免其持續以境外金流方式歸併應繳納的25億元罰款與相關稅負責任。

(中時 )