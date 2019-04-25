拍攝期間適逢詹博翔（中）的生日，劇組端出蛋糕驚喜慶生。（丙午駒電影提供）

詹博翔一出道就在國片《舞鬥》與郭書瑤、溫貞菱等人共同合作，此次於新片《Bra太子》挑樑主演，他在片中飾演黑道第二代，必須挑戰許多武打動作，他也駕輕就熟，與屈中恆有一場池畔對打動作戲，大秀拳腳與鞭繩功夫，導演吳震亞也不浪費他的舞蹈才華，安排一場「解掉凶兆」舞蹈場面，只見他跟一群如牛鬼蛇神般的演員們群魔亂舞，搭配超High節奏音樂，眾人玩成一片。

片中透過笑中帶淚的勵志情節，呈現不要因為過去、現實遇到的打擊，反而放棄自己原本要追求的夢想，導演吳震亞表示：「這次能和博翔合作，是一件令人驚喜的事，雖然他沈潛一段時間在等待演出機會，但其實他就跟片中的男主角一樣，更或是說與現實生活中的『我們』很像，都在這樣的時代裡尋找機會，不要放棄自己的『夢想』。」

本片在台南取景拍攝，拍攝期間正好遇上詹博翔的生日，劇組也趁機幫他慶生，端出驚喜蛋糕祝壽，只見太保、屈中恆、徐熙陽、齊婕、林育羣等演員們共同為他慶生，讓他感動得當場淚崩。該片5月10日上映。

(中時 )