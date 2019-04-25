畢業季將屆，因應求才旺季到來，勞動部勞動力發展署今天攜手崑山科技大學舉辦「勇往職前˙迎向未來」校園徵才活動，邀請超過50家企業廠商聯合招募，提供逾1000個職缺，學生踴躍參與面試。

崑山科大連續多年舉辦校園徵才，鼓勵學生提早為就業做準備，畢業即就業。活動提供應屆畢業生及畢業校友多元的求職機會及諮詢服務，邀請廠商類別廣泛，包括科技業、製造業、房屋仲介業、工商服務業、美容業、證券業、設計業、旅遊業、餐飲業、保險業及軍、公部門等，就業選擇多。

崑山科大學術副校長黃悅民鼓勵大家藉由校園徵才了解就業趨勢，以及企業所需人才條件，不僅應屆畢業生須積極準備，在校生都能前往了解，確定生涯的方向，提早為就職備戰，同時也期許廠商能找到千里馬，讓博覽會達成校方、廠商及求職者三贏的局面。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署秘書黃章也貼心提醒，大家要在求學期間，培養知識及技能，分署設有職業訓練場，進入職場前可參加職業訓練，多培養各項技能，此外，欲創業者也能夠透過微型創業貸款來圓夢

台南市政府勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說明，該局為協助勞工朋友了解自我求職取向，增進職場就業能力與競爭趨勢，提供就業諮詢服務及轉職輔導，讓求職者順利就業。崑山科大校友總會副會長謝永富則邀請同學，畢業後可加入校友總會，龐大的崑大校友團提供的資源，都能作為學弟妹的後盾。

(中時 )