台北市長柯文哲日前一席「空屋多所以不用蓋那麼多公宅」論點，引發各界議論；已表態角逐2020總統的前新北市長朱立倫今則在臉書批評，柯文哲誤解了公宅的功能，説得重一點「是在張飛打岳飛」，把二件本質並不相同的事混在一起。

朱立倫今在臉書PO文指出，北市土地飽和，柯文哲稍作修正公宅政見，無可厚非，但若說因為「空屋多」，就認為政府不需要再蓋公宅，這是誤解了公宅的功能，「説得重一點，是在張飛打岳飛，把二件本質並不相同的事，混在一起。」

朱立倫進一步說，北市屋齡30年以上的比例高達7成，國家地震中心研究顯示「台北市若發生規模6.0地震，恐怕會造成4千棟房子倒塌」，這表示北市極度欠缺新建的、安全的房屋建築；而4千棟房屋有安全疑慮，政府即便投入所有的政策工具，也無法在短時間內完全改善，因此北市根本沒有「房屋太多」的問題，都更、重劃區、興建公宅等，再怎麼新增房屋都不會足夠。

朱立倫也說，站在「雙北生活圈」的角度，若台北市真的找不到足夠的土地，或者都更難以加速，那麼藉由「三環三線」的落實，鼓勵台北市老舊房屋的住戶搬到新北，也不失為短期的解方。

他並說，當然中長期來看，公宅政策應該和處理老舊建物、都更等議題齊頭並進處理，一方面是加強居住安全，一方面則是滿足居住需求，也兼具都市再造的功能；公宅政策不是可以拆出來，獨立考量的政策，必須和其他政策一起配套思考。

朱最後也說，自己想到《權力遊戲》的主軸 「Winter is Coming」，隱喻人類彼此爭奪權力，卻忽略必然到來，威脅整體的災難，形容台灣的政治，也頗為貼切，「我們必須在來不及之前，嚴肅面對真正的問題。」

(中時 )