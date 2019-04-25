有鑑於巴黎聖母院火警，桃園市消防局也在忠烈祠模擬救災，將文物搶救出來。（甘嘉雯翻攝）

桃園市近年推動再生能源，不少學校及住宅頂樓申請太陽能光電板，但桃園市曾於2015、2016年度發生2起太陽光電火災，市議員劉勝全擔憂設置愈多，增加救災困難度；除新興光電火警類型外，對於巴黎聖母院火警也引發古蹟救災議題關注，議員提出裝設住警器，消防局表示，有研擬救災計畫。

「要如何搶救？」劉勝全指出，第三型太陽光電設置件數已達489處，不少大樓頂樓還有部分違建也有申請，萬一發生火災，搶救能力堪憂，太陽光電發電設備場址及設有太陽光電設備建築物圖資與發電系統輸出供電線路開關位置，要求確實納入消防派遣系統，建議消防局列為特殊救災區域範圍，或另訂搶救計畫。

林政賢、李光達及陳治文等人則關心古蹟搶救議題，議員表示，巴黎聖母院大火或是巴西博物館的火災，都是人類文明的災難，桃園的古蹟消防維護一定要妥善安排，建議「重視日常防火管理巡查演練」、要有「正確救火方法演練」，同時對「重要古蹟建立防災地圖與古物地圖」預先擬定計畫，避免文化浩劫。

消防局指出，對於光電火警，若是光電設備起火，首要應防護周圍未起火處所，同時應確認起火設備位置，並請台電與設備業者共同確認斷電；而古蹟火警，適時採高空式水霧撒水等方式，在不破壞古蹟、歷史建築主體建物原則下，進行滅火及周界防護作業。

(中時 )