香港民航局（23）日公布兩起飛行途中機長突然失明案件，其中一位甚至失明長達30分鐘，幸而副機長接手安全降落，兩位機長也在送醫後恢復正常，目前香港民航局正進行深入調查分析，釐清機師在空中突然性失明的原因。

為什麼坐飛機會突然看不見？哪些人會有高空失明的危險？如何預防？

「不只是機長，你、我都有可能發生狀況，」專長神經外科、國際SOS醫療總監陳琬琳，空中急難救助經驗豐富，她提到，突然間失明，多半跟機艙環境有關，因為機艙環境的溫度、氣壓、氧氣濃度及濕度，跟地面不同，會影響人的生理狀況。

「高空中突然失明的發生機率並不高，」陳琬琳提到，國際SOS也承接空中的緊急醫療諮詢處理，以台灣為例，一年約接聽5000多通這類電話，失明比較少見，昏倒及呼吸困難較常見。

一般空中失明最常見的原因是血管問題，最常發生在腦及眼部，譬如某些暫時性原因造成腦部皮質層缺氧，或者眼睛視網膜的血流供應下降（又稱眼中風）造成。

她進一步說明，眼睛的血管壁平滑肌較薄，很容易在突發的環境因素如溫度、血壓等改變下引起血管破裂、出血或血流不順暢，導致視覺功能障礙。通常高空中的失明，相對來說不這麼嚴重，飛機不需要轉降，給氧氣即可。

「但這是一種警訊，背後原因可能是中風、眼部血流阻塞或眼睛本身毛病加劇，」她提醒，若在空中出現失明狀況，回到地面後一定要做徹底檢查，把可能原因找出來。

有些人更容易發生高空失明的症狀。(圖/pixabay)

這些人，搭機前要注意

哪些人比較容易發生高空失明？陳琬琳說，回顧文獻，像心血管疾病、高血壓、心臟病、高血脂、糖尿病或有抽菸習慣的人，較可能發生。

「這些人會因疾病和抽菸習慣，讓全身的血流供應受阻，」她提到，另外像曾動過眼睛手術，例如青光眼、視網膜剝離等治療，或是最近才做完眼部手術，也要特別注意，因為飛行途中的氣壓變化可能造成眼壓高或角膜水腫，建議搭機前先諮詢主治醫師是否合適。

台北醫學大學附設醫院急診科主治醫師高偉峰提醒，高空氣壓下降缺氧，文獻顯示曾接受過早期近視手術如角膜放射狀切開術的人，在高空環境下較容易出現角膜水腫，會覺得眼睛模糊看不清楚，也要特別小心。

另外，高空也會讓血壓、肺動脈壓升高，高偉峰提到，像心肺功能有問題的人，有可能因高空壓力引發腦水腫或肺水腫，甚至可能有中風危險，建議搭機前要把血壓、血糖先控制好，另外，像剛做完心導管六個月內，以及走平地或爬樓梯會喘，休息時有胸痛、喘等狀況，顯示心肺功能差，也不建議搭飛機。

如何預防？

另外，一般人雖無疾病，但壓力大、過度緊張或勞累，搭機也會引發身體不適風險，甚至危及性命。

一位醫生想出國休假放鬆，搭機前連續值班三天，結果到了當地因嚴重頭暈、暈眩送醫，假期差點泡湯；一位六十歲的母親準備去歐洲參加兒子的畢業典禮，可能前幾天勞累休息不夠，快到目的地時竟然失去意識、昏迷不醒，送到附近醫院發現是腦幹出血，因出血範圍太大，回天乏術。

「搭機前盡量作息正常、有充足休息，保持心情穩定，可以減少在飛機上發生問題，」陳琬琳提醒，不要以為搭機前把自己搞得很累，上飛機就能倒頭呼呼大睡，這是錯誤的，因為高空屬於特殊環境因素，身體太累很容易引發疾病產生。

如果你不確定自己的身體狀況是否適合搭機旅行，也可利用海外急難救助專線，洽詢出國前後的醫療相關事宜。

一般團保、壽險、旅遊平安險及銀行信用卡，均有跟國際SOS合作海外急難救助專線，提供24小時醫療諮詢與服務，線上有專業醫師提供行前健康諮詢，包括身體狀況、過去病史，以及這趟航程可能對身體造成的影響，並提供個人化建議。

若人在國外出現健康問題，小至感冒、拉肚子要怎麼處理，大到受傷、昏迷等，急難救助專線也可推薦當地醫療院所或代為聯繫、協助相關醫療服務，實際服務項目視各家銀行及保險公司與國際SOS簽訂的合約內容而定，以諮詢來說，通常已納入保費中，不會另外收費。建議出國前，可先在手機或護照的緊急聯絡人欄，註記保險或銀行專屬的海外急難救助專線號碼，以備不時之需。

國際SOS緊急醫療協助專線(24小時)：02-2523-2220

(中時電子報)