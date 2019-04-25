位在五權街、北濱街口的北濱段1330-3、1331、1333、1334-2地號等4筆土地，總計1.0386公頃，民眾憂心荒廢土地恐成治安死角。（張祈攝）

台鐵局北濱段逾1公頃土地位在市區「黃金地段」，鄰近東大門夜市、市中心，但閒置荒廢多時，民眾憂心恐成治安死角，花蓮市代會今邀集有關單位前往會勘，盼能盡快活化土地，國產署指出，預計明年6月進行地上權招標，歡迎民眾、公部門投標。

位在五權街、北濱街口的北濱段1330-3、1331、1333、1334-2地號等4筆土地，總計1.0386公頃，保留台灣鐵路局花蓮管理處處長官邸修復作為縣定歷史建築，其餘土地則以鐵網圍起，原為台鐵局土地，移撥給國產署。

「要活化，不要閒置」花蓮市代會副主席李振瑋指出，市區土地寸土寸金，大片土地放著不用，尤其周邊都是觀光景點，非常可惜。花蓮市長魏嘉賢也表示，市區雖空地多，但多為台鐵、台肥持有，閒置空間無法利用，連市公所尋覓新地點都有困難，盼從公設、公園或聯合辦公廳活化方向發展。

魏嘉賢強調，包括公所、戶政事務所、市調解委員會、花蓮市衛生所等市政單位進駐，除了方便民眾洽公，也提升區域消費能力，為活絡區域經濟也有一定助益。

國產署表示，台鐵局過去曾規畫委外做停車場，但經7次流標，最後由國產署收回自行處理，過去也多次配合公部門做短期停車使用，太平洋燈會就開放3個月做臨時停車場。

國產署指出，預計2020年6月將辦理4筆土地地上權招標，地上權使用年限50年，可延長到70年，若公部門有臨時緊急性需求，也可透過國產法第40條申請辦理備用。

(中時 )