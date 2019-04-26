苗栗縣大湖鄉武榮國小作育英才一甲子，將於5月4日舉辦校慶。（武榮國小提供）

武榮國小校園小而美，採差異化教學掌握學生學習進展。（武榮國小提供）

武榮國小慶祝60周年校慶，花圃呈現「60」字樣。（武榮國小提供）

苗栗縣大湖鄉武榮國小1959年創校至今，作育英才一甲子，今年5月4日將舉辦60周年校慶大典，武榮全校師生約30多名，擁有小而美的校園環境，教學特色採3大主軸，包含行動學習、藝文領域及數位樂活學習，校長王克誠指出，校名武榮源自清同治光緒年間1名泰雅族頭目。

王克誠參閱《苗栗縣大湖鄉誌》了解武榮村地名由來，係由日政時期「武榮保」改制，採原有保名為村名，轄區包含武榮山、水流東、樹殼寮等區域，而「武榮」二字，探究其原因，發現過去武榮村第四、五、六、九鄰一帶，為泰雅族瓦崗部落，也就是馬拉邦山部落聚居地。

清同治光緒年間，入墾先民與泰雅族人接觸時，正好由「武榮八燕」擔任頭目，因此被稱為「武榮社」，後於清末及日政時間全面開墾，設有武榮保，地名簡化稱武榮，沿用至今，國小也因學區範圍，命名為武榮。

武榮國小面對少子化衝擊，教學模式採2項主軸，包含藝文、體育採混齡教學，增加學生群性學習互動機會；學科領域凸顯師生比優勢，善用差異化教學掌握學生學習進展。課程結合主題及活動，引導學生多元學習，舉辦「誰來午餐」由各行各業優秀人才帶領學徒看得更多更遠。

考量孩子隸屬偏鄉，為提升孩子數位視野，將規畫空拍機課程導入學習；結合插電及不插電的運算思維，培養邏輯思考及問題解決的素養；運用自走車及安全小木工機器，安排動手做課程展現創意。學校另辦理樂齡學習課程以及DOC數位學習中心課程，讓社區民眾活到老學到活，實踐終身學習。

王克誠說，下月4日武榮國小將舉辦60年校慶，教學團隊特別運用胖卡巡迴社區，結合定期廣播達到行銷目的，校慶活動安排3項活動，包含花海巡禮、踩街與劇團展演及校友回娘家福宴，相關活動可參考學校粉絲團，期許愛與溫馨瀰漫武榮國小校園。

(中時 )