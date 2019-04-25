北市東區房屋空置率攀升，市府甚至想課稅解決問題，市議員王浩25日指出，閒置房舍現象並非民間獨有，北市各機關2414戶公有宿舍空置率28.9％，空置率是東區房屋3倍多，若以今年1月至3月實價登錄平均房價計算，他痛批市府手握64億資產不活用，卻只想揩市民得油。

北市東區近期爆發店家退租潮，空屋率從去年初3.3％攀升到去年底達9.1％，市府研擬課徵「空屋稅」，王浩質疑，北市各機關公有宿舍空屋率高達28.9％，是東區空屋率的3倍，市府有何立場向民眾課徵空屋稅。

王浩指出，柯市長上任後力推公宅政策，當興建數量從5萬戶不斷下修，且大多完工都是郝市府任內推動，柯市府規畫完工的公宅僅243戶，與其讓市有宿舍閒置，應該把閒置房產整修作為公宅出租，創造租金收入，還可以落實公宅政策。

王浩痛批，柯市府放任宿舍閒置不理，如今東區空屋率略為攀升，市府卻趁機要向市民揩油，作法根本是「只准州官放火，不准百姓點燈」，相關局處應先提出北市閒置房產活化利用方案，給市民一個交代。

對此，財政局長陳家蓁回應，部分閒置房舍正在等待都更或報廢拆除，並非全部都是閒置，後續市有房市資產活化將引進民間資源或標租出去。

(中時 )