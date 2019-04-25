台灣社等本土社團今天舉行｢全民反併吞、護主權｣ 記者會，邀請前行政院院長賴清德出席；和平是對外最高原則，對中國大陸也不例外，反併吞捍衛台灣主權，維護台灣自由民主生活，未來應該運用種種力量。

此外，賴清德在會中提出5點理念，「妥善運用《台灣關係法》，圍堵共產勢力擴張」、「運用國防授權法案，增進台灣國防力量」、「強化國家安全力量，推動反併吞法、反滲透法」、「改善投資環境，積極參與區域經濟合作」、「透過教育文化讓國人對台灣產生認同、對國家感到光榮，從而團結台灣」。

獨派這場活動，邀請各政黨總統初選參選人參加，不過來的只有賴清德。

日前宣布退黨的東社創社長余文儀指出，希望民進黨能回到初選民主機制，民進黨近年逐漸國民黨化，最近更嚴重，候選人按照體制、熱烈政策辯論，如何帶領台灣，真理越辯越明，結果教民意決定，大家團結一致。

他說，民主機制不能封殺，包括他的小孩也被攻擊，說他是害群之馬，害哪一個群？「我們不是挺誰，而是捍衛機制」。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍說，民進黨若把初選沒收，「我們就會把民進黨翻了，我也會去提告」。

作家吳祥輝也說，反對蔡英文併吞來清得，蔡英文不倒台灣部會好、蔡英文不好民進黨會倒。

(中時 )