鐵皮倉庫堆置大量回收的廢棄排油煙機，火勢驚人，消防人員布水線灌救近一個小時才撲滅火勢。（謝瓊雲攝）

彰化縣員林市山腳路4段一處堆放回收廢棄舊廚具的鐵皮倉庫，25日午后突然傳出火警，大量殘留油脂的排油煙機，讓火勢一發不可收拾，消防隊出動大批人車到場灌救近1個小時終於將火勢撲滅，幸未傳出傷亡，警消目前仍在現場進行殘火處理。

彰化縣消防局指出，獲報員林市山腳路四段176巷倉庫火警，出動各式消防車輛13輛、消防人員21人前往搶救，現場無人傷亡，下午3時火勢控制，下午4時許即撲滅火勢，初估燃燒廢棄廚具面積約50平方公尺。

下午2點半，鐵皮屋竄出火舌與濃濃黑煙，現場瀰漫陣陣燒焦味，擔心火勢延燒，附近鄰居全跑出來關切，消防人員到場後確認無人受困，但因工廠內堆置許多回收的廢棄排油煙機，都有殘存油脂，消防隊在火勢撲滅後仍費心進行殘火處理。

工廠業者指出，鐵皮倉庫用來放置回收的排油煙機，平常沒人在這裡，下午外出後回到工廠，就發現冒出濃煙、嚇得趕緊報案，他懷疑可能電線走火引起。

消防局第二大隊隊長徐溫聰表示，消防隊員到場時火勢已不小，加上一旁緊鄰民宅，因此立即布水線防護、防止火勢蔓延，目前仍在進行殘火處理中，不排除是電線走火，也可能是近日高溫、天氣熱引發自燃，詳細起火原因仍需調查釐清。

(中時 )