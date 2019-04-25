趙儒嫣分享殺青心得、照片，如今已刪除。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

洪欣與張丹峰結婚10年，先前傳出經紀人畢瀅介入傳聞，對此張丹峰已發聲明嚴正否認，強調和經紀人是「正當工作關係」，「出軌為無稽之談！​​」最近張丹峰新戲殺青，​女星趙儒嫣2天前曬出殺青宴照片，可見畢瀅看似人緣不錯，站在一群工作人員中央（又稱C位）拍合照，引來網友酸：「這應該是洪欣的位置吧！」

張丹峰日前大動作發聲明澄清與畢瀅緋聞，強調所謂的拿驗孕棒進房門等新聞都是捏造，並澄清經紀人並未在他房內換褲子，大家是談工作上的事，又因經紀人這工作本來就沒有固定上下班時間，在房內長談算是很正常的事。

而張丹峰所參與演出的《勇者無懼》日前殺青，23日趙儒嫣分享殺青後心得，其中還有一張畢瀅穿著黑白毛衣與工作人員的合影，看來氣氛融洽，但仍有網友看不過去，酸說畢瀅站了洪欣應該站的位置，或有人說反正都已經澄清了，希望下次洪欣也可以在場，而趙儒嫣已將該文刪除，疑想藉此平息網友討論。

(中時電子報)