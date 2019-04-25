苗栗縣桐花這周進入盛開期，雪白花朵覆蓋山頭與古道，景色美不勝收，響應客家桐花季，各鄉鎮陸續舉辦慶祝活動，錯過活動又想賞花？客委會提供38處桐花祕境報你知，一路賞花到5月底。

文觀局客家事務科指出，2019苗栗客家桐花季祭活動4月20日開跑至5月25日，全縣共有13場次活動，這周花況進入盛開期，活動也在本周末進入高峰，包含銅鑼、公館、卓蘭、三灣、三義、大湖、通霄等地均有活動，安排客家美食饗宴、藝文活動、創意DIY、農特產市集等，夜晚還可賞螢。

27日活動地點分別位於銅鑼天空步道、公館四季彩林公園、卓蘭壢西坪寨酌然野奢莊園前廣場、三灣國小、三義勝興車站周邊、木雕博物館、龍騰斷橋露天廣場、大湖薑麻園休閒園區、通霄上田咖啡等；5月4日南庄遊客中心、神棹山桐花步道、南庄老街；25日壓軸在貓裏客家學院、貓裏山公園。

錯過活動不用怕，客委會指出苗栗38處賞桐花祕境，提供民眾健行賞桐，包含頭份市鹿廚坑賞桐步道、後花園桐花步道；三灣鄉神棹山桐花雪徑、老銃櫃步道、永和山水庫步道；造橋鄉劍潭古道、香格里拉樂園、火炭谷桐花步道、赤崎街步道；南庄鄉獅山古道、蓬萊溪護魚步道、小東河步道。

卓蘭鎮挑茶古道；獅潭鄉鳴鳳古道、紙湖古道；頭屋鄉水寨下古道、夢幻桐花步道；公館鄉打鹿坑、出雲古道、出關步道、四季彩林桐花步道、出磺坑古道；銅鑼鄉雙峰山登山口桐花健行步道、天空步道、台灣客家文化館、桐花樂活公園－客家大院。

三義鄉四月雪賞桐步道、挑柴古道、小西湖步道、龍騰斷橋、水美街、外庄山桐花林道、三通嶺古道、西湖度假村；大湖鄉大窩文史生態區步道；通霄鎮福至興臨社區、挑鹽古道；苗栗市四角坪道。

(中時 )