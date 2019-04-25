經過多日激烈拼戰，108年全國中等學校運動會於25日劃下句點，總計有3項4人次破全國紀錄，分別是高雄市高師大附中莊沐倫高男組游泳100公尺仰式、50公尺仰式及台北市建國中學王冠閎高男組游泳100公尺蝶式刷新紀錄，此外還有39項64人次破大會，成果輝煌。全中運會旗由高雄市政府教育局吳榕峯局長交接，由下屆承辦縣市屏東縣邱黃肇崇秘書長代表接下會旗。

體育署長高俊雄表示，高雄市在賽事整備及執行上的工作效率及周延，尤其賽事直播、賽場接駁專車、隊職員證結合一卡通等貼心特色，以及安排開幕嘉年華、運動影展和快閃等行銷活動，讓更多民眾能參與這場盛會，他代表教育部及各縣市參賽團隊致上感謝。他表示，全中運是全國所有優秀青年選手展現訓練成果的最佳舞臺，期待選手能再接再厲挑戰自我，未來在國際賽事中繼續為國爭光，體育署將作為最好的後盾，透過培訓機制及升學管道提供支援，祝福選手們在未來的國際賽事上再創佳績。

高雄市政府教育局吳榕峯局長則特別感謝108年全國中等學校運動會執委會全體工作人員、協助各競賽場地的學校、志工們，還有所有贊助大會的企業朋友，讓這次運動會得以圓滿成功，也歡迎各縣市隊職員在賽事結束後，繼續走踏高雄各特色景點，品嚐美味小吃、糕餅甜點及各族群風味餐。

在宣布108年全中運閉幕後，緩緩降下的會旗由體育署高俊雄署長交接給下屆主辦單位屏東縣政府，屏東縣明正國中也帶來「弄花躍舞屏東情」的演出，以具有地方性的文化藝陣為主軸，結合海洋、農特產品及人文風情等特色入舞，傳遞「安居樂業．幸福屏東」的城市意象，歡迎明(109)年一起來屏東。

(中時電子報)