為加速旱溪整治時程、持續推動大康橋計畫，立委何欣純積極爭取工程向上游推進，終於有了進展，水利署第三河川局25日召開說明會，將針對鷺村橋至日新橋堤岸進行改造，預計7月進場宣導，阻礙交通長達20年的老舊土堤將可望拆除。

包括市議員李天生、林德宇都出席說明會，殷殷關切旱溪整治進度。何欣純指出，為加速大康橋計畫向上游推進，日前召開多次說明會，目前已確定取得鷺村橋至日新橋間的土地及工程經費1億1000萬元，也正辦理國光橋至鷺村橋間的土地協議價購。

三河局表示，這次整治範圍從國光橋至日新橋、長約1104公尺，除進行旱溪整治，也打造周邊景觀，預計融入在地特色、親水步道、生態拋石護岸等，透過自行車道串連，並將降低鷺村橋上游左側堤防的高度，第一階段預計7月進場宣導，年底完成發包、明年10月完工。

何欣純強調，為加速計畫推動，要求三河局2個月內辦理地上物清除與整地作業，未來藉由生態保育與自行車道、步道等設施，打造該處成為悠活水岸的親水慢活休閒景點。

(中時 )