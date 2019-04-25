天主教中華聖母基金會在母親節前夕，為鹿草課輔班的孩子安排製作母親節乾燥花束與卡片，讓孩子們表達心中的感謝。（中華聖母基金會提供）

姑姑說，這是小琪第一次對他說「母親節快樂」，感動得眼眶泛著淚，並給小琪一個溫暖的擁抱。（中華聖母基金會提供）

天主教中華聖母基金會在母親節前夕，為鹿草課輔班的孩子安排製作母親節乾燥花束與卡片，讓孩子們表達心中的感謝，其中7歲的小琪與弟弟3年來由姑姑「姑代母職」接送，小琪一字一句寫下對姑姑的感謝，也第一次對姑姑說出「母親節快樂」令人動容。

中華聖母基金會表示，小琪的媽媽因故無法陪伴在他們身邊，時常一個人安靜坐在角落，不太敢說出自己的想法，32歲的姑姑也發現小琪內心裡長期壓抑對於媽媽的思念，便主動「姑代母職」，接送小琪與弟弟上下課，不辭辛勞地照顧他們近三年。

「我是姑姑，也是媽媽」小琪的姑姑說，雖然無法給孩子多好的生活，但在孩子的生命中，「母親」的角色是不能缺席的，只求平凡度日，撐養2個孩子平安長大。

小琪在姑姑與社工的努力下，人際互動逐漸活潑，母親節前夕，7歲的小琪除了親手製作乾燥花束外，還主動跟社工表示要寫卡片給姑姑，姑姑說，這是小琪第一次對他說「母親節快樂」，感動得眼眶泛著淚，並給小琪一個溫暖的擁抱。

中華聖母基金會執行長黎世宏表示，課輔班的「媽媽們」總是吃苦當吃補，背後往往有感人的故事，而課輔班除了提供孩子們課後的點心、免費熱騰騰的晚餐，更希望孩子們能在社工長期的陪伴下，補足家庭功能，翻轉困境，期待社會大眾一起愛心支持，劃撥帳號：31561904，戶名：天主教中華聖母基金會。

(中時 )