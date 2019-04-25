溫馨廚房成軍6年，吸引多位青少年志工投身愛心行列，其中就讀三義高中的葉俐君更發起「熱血麵包魂計畫」，募集麵包分送弱勢家庭與獨居長輩，愛心之舉獲肯定，得到「第19屆保德信青少年志工菁英親善大使獎」殊榮，她開心道，「幫助別人是件溫暖的事！」

三義的溫馨廚房由在地青少年組成，自發性為獨居老人熬湯送餐，葉俐君於高一時加入團隊，她表示，高二時見同學練習烘焙課程留下不少麵包，認為丟棄相當浪費，便發起「熱血麵包魂計畫」，將麵包送給三義的獨居長輩且逐步擴大到弱勢家庭，她說，「幫助別人是件溫暖的事情！」未來將交給學弟妹接手，讓愛心延續擴及更多人。

今年保德信青少年志工菁英獎共有4000多位優秀青少年角逐，但全國僅遴選出2位，葉俐君在眾多優秀志工中脫穎而出，5月1日將代表台灣前往美國華盛頓，參加全球青少年志工頒獎典禮，並與各國青少年志工交流服務經驗。

25日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，大讚葉俐君為「苗栗之光」，並致贈紀念品及交流禮物，讓她扮演「小小外交官」，順道行銷苗栗國際雙慢城的觀光休閒和人文風情。

(中時 )