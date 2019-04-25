組發會副主委林有志如期領表登記，花縣黨部書記長胡慧君（左）致電請示黨中央和主委鄒永宏。（許家寧翻攝）

花蓮縣黨部今召開考紀會，將資深黨工胡慧君調至豐濱。（許家寧翻攝）

國民黨花蓮立委初選風暴越演越烈，地方不甩黨中央堅持延選，書記長胡慧君因遵照黨中央來函指示受理林有志領表登記，今縣黨部召開考紀會以違反「行政倫理」決議調至豐濱鄉黨部服務，黨部強調內部調動、職務不變，不必向中央報備。胡直言荒唐，「群起砲轟一個女子，算什麼好漢！」

藍營立委初選爭議延燒，組發會副主委林有志如期前往縣黨部領表，遭承辦業務第一組以「初選延期」拒絕受理。胡慧君遵循中央指示依規定受理登記，有黨工當場不滿當面痛罵，「妳還要給他領表嗎？」胡無奈回「黨中央說要給」，挨批不遵循地方決議。

黨中央對初選時程不願退讓，縣委員會昨緊急開會「權宜」同意領表登記，由組長蘇滿嬌為前立委王廷升、縣黨部副主委黃啟嘉「暫」完成登記，25日中午縣黨部召開考紀會，要求胡慧君到場備詢，以違背行政倫理、破壞黨內體制，決議3天內調往豐濱鄉黨部。

胡慧君似乎早預料將被縣黨部處分，昨晚就在臉書抒發心情，感謝朋友們的關心，她提到，「從傍晚開始 電話一直進來，你們的擔憂與關心 我感受到了，再次謝謝！擔任黨工20年的她，雖然很氣，也很無奈，始終相信人性是美好的。

荒唐又荒謬！胡慧君得知懲處後表示，她一直認為中央和地方沒有大小，都是互相尊重，這次立委初選紛紛擾擾，她極度不希望家務事被外人看笑話。對此，鄒永宏說，書記長應該聽命主委行事，胡自作主張受理初選作業，尊重考紀會決議，說不定表現好，就可以調回來。

(中時 )