大陸國防部發布消息稱，根據陸俄雙方達成的共識，陸俄兩國海軍將於4月29日至5月4日在山東青島附近海空域舉行代號為「海上聯合-2019」的聯合軍事演習。

這次海上聯演的課題是「海上聯合防衛行動」，陸俄雙方共出動潛艇2艘、水面艦艇13艘、固定翼飛機7架、直升機4架和陸戰隊員80人參演，演習分為聯合行動籌畫準備、海上聯合行動實施、總結閉幕三個階段。此次聯演旨在鞏固發展陸俄全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍友好務實合作，增強兩國海軍共同應對海上安全威脅的能力。演習不針對第三方。

在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁的戰略引領下，陸俄兩軍關係持續保持高位運行，不斷為兩國全面戰略協作夥伴關係充實新的時代內涵和安全內涵，不斷為維護世界和平和地區穩定提供正能量。今年，陸俄兩軍還將持續推進各領域交流合作，在高層交往、實戰化訓練、國際軍事比賽等領域深入合作。

(中時 )