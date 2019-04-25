家扶兒挑戰互動遊戲，最後勝出的贏家一同上台合影留念。（王文吉攝）

為感謝認養人長期關懷弱勢兒少，台中市北區家扶中心在豐原區臻愛會館和豐圳活動中心舉辦「歡歡喜喜來相逢」活動，70組認養人及受扶兒少共約220人參加。木匠兄妹贈送機器人削筆機，期待孩子們如憨厚的機器人善盡自己的本份，當心情煩悶時，動動機器人的雙手和大頭可以幫自己帶來好心情。

相見歡活動由受扶兒童表演爵士鼓、彈奏烏克麗麗等才藝，並透過溫馨餐敍，歷年活動花絮影片，共同回顧成長點滴。家扶烏克麗麗才藝隊由林素瑟及親友集資贊助下成立，5年來提供受扶孩孩學習才藝，提升孩子的自我價值及自信心，期待可以表演回饋社會。

除了木匠兄妹贈送機器人削筆機，認養人張安竣特別提供100份爆米花，化成鼓舞與祝福的力量，祝福弱勢的孩子們更有勇氣與動力邁向未來。曾接受家扶幫助的家友會志工也協助闖關遊戲，和認養人、兒少一起同樂，深深感受到「施比受更有福」。

台中市北區家扶中心主任劉正文表示，該中心目前幫助1278戶、2382餘位弱勢兒童，透過家扶的橋梁牽線，讓每位孩子獲得認養人每個月固定的金錢協助，並透過信件鼓勵孩子力爭上游，在景氣不佳之際，能夠願意付出的人是相當可貴的。

(中時 )