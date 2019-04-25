詹姓男子和3名男子酒後在KTV起糾紛，不甘人單勢薄，討救兵找來5名男子，分持鐵棒、西瓜刀砍打3男，導致3人浴血、傷痕累累，其中吳男更因脾臟被打爆不得不切除，所幸旁人見狀緊急送醫才撿回一命，檢警以車追人順利逮回，桃檢依重傷害罪嫌起訴6男。

22歲詹姓男子2016年5月25日凌晨在桃園一間KTV飲酒唱歌，和劉男、阮男和吳男3人發生口角，一怒之下糾眾，由24歲的林男駕車，載24歲陳男、25歲邱男、24歲王男和羅男到KTV，分別持鐵棒、西瓜刀和詹男會合後，在1樓大廳朝劉男等3人一陣猛砍。

3人不堪對方持凶器又人多勢眾，雖然劉男一度持刀回擊，讓詹男的頭和左臂都遭砍傷濺血，但吳男和阮男都身受重傷，所幸旁人見狀急報警送醫才未送命，其中吳男不但被打到顱內出血、顱骨骨折，當場陷入昏迷，脾臟也被打爆，失血過多不得不切除，還因創傷性腦傷，至今仍右側肢體癱瘓。

檢警以車追人，駕車的林男矢口否認犯行，只說把人載到KTV，不知道裡頭發生什麼事，車內也只有防身鐵棒，但陳男、王男和邱男都坦承不諱，還拱出凶刀都是林男提供，KTV櫃台小姐也證稱有人被砍，桃檢認為吳男切除脾臟屬於重大不治傷害，將詹男、陳男、邱男和王男依重傷害罪嫌起訴，駕車的林男則被視為共犯、傷害罪嫌起訴。

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(中時 )