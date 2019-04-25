桃園是全台最大工業城市，市議員牛煦庭指出，龜山鐵皮工廠群聚的地方，基於歷史共業，無照違章甚多，這些倉儲為主的工廠，質疑為消防死角，而市議員萬美玲等多人更認為消防弟兄救災不應拿生命來換，違章違建需清楚掌握，不讓敬鵬火警重蹈覆轍。

「許多列管的大廠商，都被標註是火災、毒物的高風險地區，但卻獨漏大湖地區的倉儲」牛煦庭拿出區公所防災計畫圖指出，大湖地區聚集倉儲為主的工廠，是不是消防死角，有沒有評估風險，消防車進得去嗎？

而高雄氣爆發生前，若居民知道管路的位置，是不是警覺性會更高？牛煦庭說，桃園有中油桃煉廠，消防局、義消知道油管在哪邊嗎？局長謝呂泉說「不清楚」，不過事後補充，確實分布圖經發局有，若發生重大災難，相關單位如水、電、欣桃等管線單位都會同步到場處理。

萬美玲、劉茂群等人則要求消防局必須清楚知道違章及違建地點，以免重蹈敬鵬火警。

黃婉如則對於道路門牌更改、救護車找不到位置要求改善，消防局表示，對於寬度4公尺以下狹小巷弄進行列管，同時製作「搶救計畫」、「甲種搶救部署圖」及每年辦理搶救演練。

(中時 )