烏克蘭喜劇演員澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)以73％的得票率，擊敗現任總統布洛申科(Petro Poroshenko)，成為新任總統。由於澤倫斯基是個徹頭徹尾的政治素人，多數的國際政要都不認識他，所以2名俄國惡作劇專家「沃萬」和「雷克蘇斯」就假扮成澤倫斯基總統，並打電話給法國總統馬克宏聊天，結果馬克宏一點都沒聽出來，很認真的與「新科烏克蘭總統」談國際事務。

俄國衛星網報導，暱稱沃萬(Vovan)的伏拉迪米爾‧庫茲涅佐夫(Vladimir Kuznetsov)與暱稱雷克斯(Lexus)的阿列克謝‧斯托利亞洛夫(Alexei Stoliarov)在週日打國際電話給愛麗舍宮，自稱是烏克蘭新科總統澤倫斯基，馬克宏信以為真，很誠懇的祝賀「澤倫斯基」取得勝利，告訴他「你可以享受這一刻，但明天你將承擔巨大的責任」。

Pranque avec Macron/Prank with Macron/Пранк с Макроном

法國總統接著承諾，法國將「盡最大努力在反腐敗和明斯克協議中，給烏克蘭充分的支持」，明斯克協議是2015年談判的烏克蘭東部內戰和平的協議。

「澤倫斯基」此時提到未來的烏克蘭對俄政策「烏克蘭未來將與俄羅斯進行對話」，並且譴責現任總統布洛申科拒絕履行明斯克協議。馬克宏也不覺得古怪，他回答：「我相信你是絕對正確的，你有充分理由。所以，親愛的澤倫斯基，你有我的支持。」

然後，惡作劇者告訴馬克宏，根據已經公開的信息，布洛申科下個月御職後，似乎將遇到刑事調查與審判。結果馬克龍還是沒聽出來，他表示「希望權力轉移的過程夠順利，希望澤倫斯基總統執政沒有困難。。」

惡作劇者接著說，「如果布洛申科被判有罪，結果他逃到法國，法國會不會引渡他回來?」馬克龍說：「我不認為他在這種情況，會把法國當成逃避的第一首選，所以不要擔心。」

惡作劇者繼續說，他在當選宴會上希望喝到香檳，但希望他不會「像布洛申科先生那樣總是喝的酩酊大醉」，馬克宏大笑，他總結道：「我祝賀你的當選，以及復活節快樂。」

(中時電子報)