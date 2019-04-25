2019亞洲羽球錦標賽今天持續熱戰，世界排名第5的台灣男單一哥周天成，單打第二輪遭遇前世界球王林丹，和上一次在馬來西亞公開賽苦戰三局吞敗的結局不同，這次周天成扮演「復仇者」，21：10、21：10討回顏面，並中止對戰4連敗。

這場比賽歷時36分鐘，兩局周天成都打出連續得分的狠勁，第1局是開賽雙方拉鋸，周天成在4：5小幅落後時連搶7分，該局中段再繼續加速取分，穩住領先地位，21：10順利收下；次局周天成用2：0再打出好的開始，隨後9：7小幅領先時連得5分，甩開林丹的追擊，中後段又是一波6：0攻勢徹底摧毀林丹反撲氣焰，21：10直落二鎖定勝利，一雪上一回在馬來西亞公開賽第一輪出局的恥辱。

晉級亞錦賽南待八強的周天成，下一場要對上世界排名第10名的日本第二男單西本拳太，雙方過去交手過4次，周天成3勝1負佔上風。

稍早台灣女雙組合張凈惠/楊景惇21：18、24：22擊退斯里蘭卡組合，男雙盧敬堯/楊博涵16：21、18：21飲恨大會第6種子、大陸組合韓呈愷/周昊東。

(中時電子報)