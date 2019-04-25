滑步車風潮在台灣延燒，屏東將舉辦全台首場封街賽。（林和生攝）

為備戰全台首場滑步車封街賽，小選手加緊腳步練習。（林和生攝）

在歐美盛行的幼童滑步車風氣近來吹向台灣，台灣新青年公共服務協會看準運動熱潮，將於26日在屏東市舉辦全台首場封街賽，開放報名3天不到，便吸引北中南共275名孩童參加，主辦單位邀請市集攤商、也準備遊戲氣墊，盼以嘉年華會方式營造歡樂氣氛。

活動執行長吳郁箴表示，滑步車因為沒有剎車、輔助輪及踏板，起步及停止都需要靠身體與雙腿同步操作，不僅可以加強幼童平衡感與肌肉發展，更能兼顧肢體律動訓練。

她坦言，過去台灣滑步車賽事主要辦在室內ＰＵ跑道或停車場，不僅受限場地、使得賽道無法多元變化，因此，首場封街賽消息一出，包括花東、雙北及台中喜好滑步車的家長，都在第一時間報名，踴躍程度讓主辦團隊都很驚訝。

協辦活動的屏東縣議員黃明賢說，2019台灣燈會讓國境之南能見度提升，為了延續燈會氣勢，希望藉由全國性的賽事邀請親子造訪屏東，進行2至3天的南國輕旅行，把人帶進來、貨賣出去，為在地業者賺進運動觀光財。

已經報名賽事的家長劉安鈞表示，必須依賴優越平衡感的滑步車運動，適合年齡是2至6歲，藉由幼童時打下的基礎，等長大後再訓練其他單項運動，都會有一定助益，「也是這項運動為何會在全球延燒的原因」。

(中時 )