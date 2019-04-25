前行政院長賴清德今天出席獨派活動時，被問到由總統府資政李明亮等人共同發起呼籲促成以「蔡賴配」1加1大於2的最佳組合；賴清德似乎按耐不住，激動說，「在初選過程一位強調某某配，這恐怕是選舉技術，有違民主程序、有違沒主精神，不足取。」

賴清德強調，民進黨是民主政黨，既然都登記參選，應該要盡最大努力贏得國人支持，代表民進黨，初選過後大家團結打贏這場勝仗，捍衛台灣安全以及民主，這才是正辦。

他說，制度都是初選決定人選後，由人選決定副手，在初選過程一位強調某某配，這恐怕是選舉技術，不足取。

至於1加1大於2；他說，初選後，民進黨一定要團結，團結力量大，不是初選過程中，以團結作為競選策略，應該有自信接受民主程序，爭得國人支持，一但贏得提名，自然而然一定要團結。

賴清德強調，他已經公開宣稱，「如果蔡英文總統贏的初選，我一定支持她，但很可惜，蔡總統到目前為止，仍未公開講，如果她輸掉，願意支持我」，「卻透過管道再說某某配，有違民主程序，也有違民主精神，不足取」。

(中時 )