蕃社文化推廣團隊藉由導覽活動，讓親子了解在地文化。（張海翎提供）

文化傳承活動讓學童透過擊鼓與音樂創作引發興趣。（張海翎提供）

陳家古厝前辦演奏會，古色古香地傳承在地歌謠。（張海翎提供）

蕃社土埆厝建材全取自大自然，土磚厚實住起來冬暖夏涼、通風性極佳。（巫靜婷攝）

老土埆厝翻修成文創基地，保留一角見證建築歷史。（巫靜婷攝）

蕃社文化推廣團隊的據點之一「陳家古厝」，過去為道卡斯族人的舞場。（巫靜婷攝）

竹南中港地區有手工金紙產業，每逢曬金紙黃澄澄一片，特殊景象又稱「金色中港」。（巫靜婷攝）

蕃社團隊由數個家庭組織而成，依不同主題與附近廟宇合作辦文史發展活動。（張海翎提供）

有別市區熱鬧繁華，走入苗栗竹南中港的僻靜巷弄，映入眼簾是一棟棟老房，曾在公關界闖蕩多年的張海翎捧著電腦，進駐蕃社20號打造文創基地約2年，自信介紹中港文史，舉辦多場社區導覽活動，並邀請在地區居民與耆老口述記憶，記錄老故事成為她日復一日的生活。

有一雙兒女的張海翎，4年前厭倦假日夫妻的生活，與丈夫搬到竹南居住，想兼顧家庭與工作的她，辛勤通勤苗栗到台北約1年，她驚覺，溫暖的家只剩過路睡覺的功能，於是辭去長年打拚的心血，專心回家與孩子相處。她說，相夫教子的日子騎車探索陌生的竹南，才發現這裡很有意思。

2年前張海翎透過女兒的幼稚園園長介紹，輾轉認識正在修復古厝的陳氏子孫陳保成，讓她萌生紀錄在地文史的想法，經原地主同意，她將翻修好的土埆厝打造成文創基地，並邀請婆婆媽媽加入社區營造，久而久之丈夫們也加入行列，由數個家庭組成社區營造團隊，將申請成為文化發展協會。

張海翎表示，目前團隊約有10多名成員，分為導覽組、活動企畫組、社區教育組、硬體設備組等，夥伴們定時聚集討論，分派任務執行計畫，去年獲得縣府文觀局補助經費，在11月發行《山海集》記錄中港故事，並拍攝影片PO上網，以文字或圖畫製成數位資料庫，介紹竹南風光與歷史建築。

張海翎說，自己生於台南，借鏡台南文史工作經驗，深度了解竹南，自己的故事自己說，竹南就是一塊寶藏，珍惜在地文化、保育文化，不只做理想，團隊每個月搭配不同主題辦市集，讓有文創創業夢的青年有發揮的舞台，5月5日將舉辦女性市集「Say Love To You」，歡迎大家走進蕃社體驗歷史風華。

(中時 )