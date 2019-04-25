第19屆「保德信青少年志工菁英獎」，其中南市8位學生獲獎。圖二（魏景瀚攝）

第19屆「保德信青少年志工菁英獎」，全國共有近4000名青少年志工報名，其中台南市有8位學生獲獎。台南市長黃偉哲於25日接見表揚獲獎同學，並勉勵眾人一同加入志工行列，對社會有所貢獻。

保德信基金會在台南市政府表揚獲獎的學校及志工，其中，自學生鄭旨岑、南光高中吳翊翔、董家瑀、顏晨芳、新營高中胡源馨、慈濟高中黃映瑜、聖功女中陳宥任及台南二中金世涓等8人獲奉獻獎肯定，南光高中與新豐高中引領學子投入公益獲服務教育楷模殊榮。

黃偉哲表示，社會上許多重要的事，需要「雞婆」的人幫忙，只憑政府的人力是不夠的。期盼更多民眾本著利他精神，透過志工服務的推動，讓台南成為「志工之都」。

本次獲表揚的台南二中學生金世涓，從國中開始，周末便到好鄰居全人關懷協會擔任志工，寒暑假則擔任基督教青年會志工。

金世涓說，當志工是因為自己本身很有服務熱忱也很喜歡小朋友，未來計畫能辦社區講座，鼓勵更多爸爸媽媽陪同孩子學習。

(中時 )