80歲陳姓老翁日前從屏東獨自坐火車至高雄市岡山，再轉搭計程車至彌陀區找莊姓女友人，還要求寄宿一晚。莊姓女友人的媽媽莊李姓老婦勉強答應，並報警請求協助。

警方表示，陳姓老翁當晚疑似心情不好，自行離家，獨自從屏東潮州搭火車到岡山，再轉搭計程車至彌陀，欲找家住彌陀的60歲莊姓女友人。

對於這名深夜訪客，莊女的媽媽莊李老婦說，女兒目前在桃園居住，已許久未回家，一時間也無法連絡上她。而老翁所攜帶的行李內也無相關家屬聯絡電話，因此，警方只好先將陳姓老翁載回分駐所休息。

老翁於所內等待家人期間，他告訴警方，因年邁體弱多病，加上連夜搭車奔波，造成全身肌肉酸痛，請求警方協助為他貼上痠痛藥布及服用止痛藥等。警方同時聯絡屏東縣警方，經多方查訪，才聯絡到其家屬，到彌陀載回老翁。

老翁的兒子說，父親離家時，他正在屏東養蝦池工作，平日工作繁忙，未注意父親已離家出走，經過這事情，他日後會多注意父親的動向。

(旺報 )