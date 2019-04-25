中選會主委人事案 朝野肢體衝突 藍酸「三秒勇」

立法院內政委員會昨審查中選會主委被提名人李進勇人事案，並在一片混亂中表決完成，遭國民黨團痛批是「三秒勇」。對此，前新北市長朱立倫今諷「「三秒勇已勝過一分瑩」，民進黨想讓中選會變民進黨的助選會，這對台灣民主的傷害嚴重度遠超過現在國民黨內部初選的問題。

已表態角逐2020總統的前新北市長朱立倫今連續安排兩場展覽行程，上午先是參觀2019台灣文博會，下午則是出席CAMPER TIMELESSNESS台灣青年創作展。

對於先前希望與黨主席吳敦義的「吳朱會」公開舉行，現在是否仍主張公開進行？朱立倫表示，目前還沒有任何訊息跟規劃，等到有訊息、規劃後再跟大家說明。

他並提到，這兩天比較嚴重的問題倒不是黨內初選，而是民進黨強行在立法院讓李進勇人事案通過，「三秒勇」現在已經勝過過去的「一分瑩」，因為民進黨想讓中選會變成民進黨的助選會；而若中選會變助選會、三秒勇勝過一分瑩，這對台灣民主的傷害嚴重度，遠超過現在國民黨內部初選的問題。

(中時 )