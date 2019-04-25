金門縣府秘書長張忠民說明，今年搶灘料羅灣海上長泳增設競賽組，歡迎長泳好手報名參加。（李金生攝）

以「泳抱海洋．情繫兩岸」為活動主軸，一年一度的金廈海上盛會2019金廈泳渡暨搶灘料羅灣海上長泳，敲定7月13日及14日登場。金門縣府今（24）日發布召集令，邀請泳士們穿梭金、廈兩門，一起來見證歷史和創新紀錄。

距離約7公里的〈金廈泳渡〉網羅兩岸四地（台灣，中國，香港，澳門）優秀好手參加，自2009年開辦至今已邁入第10屆，參賽人數為100隊200人，角逐總獎金30萬元人民幣。今年輪由金門游向廈門，大會已公佈選拔辦法，詳見大會官網：金門縣政府教育處。

另已進入第17屆的〈搶灘料羅灣海上長泳〉，距離為2400公尺，在1200公尺處折返，周邊有救生艇與救生員戒護，是夏天最佳的戶外運動之一，限額1500人參加。

今年〈搶灘料羅灣海上長泳〉增加競賽組別（男女A組、男女B組）和一般暢游組等3組，即日起至5月17日受理報名，詳見金門縣政府教育處、中華民國路跑協會網站。

縣府指出，在兩岸軍事對峙期間，海岸一帶列為「禁區」，嚴禁軍民下海，這2項海上活動標示金門海域從封閉走向開放，兩岸關係也從對峙走向交流，歡迎愛好海上運動者一起徜徉在曾經烽火連天，如今煙硝散去的金廈海域。

(中時 )